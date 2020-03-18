В Крыму стартовал автопробег в честь годовщины воссоединения с Россией

Автопробег мотоциклистов и автолюбителей, посвящённый шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией, стартовал в центре Симферополя.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Главная идея автопробега в том, чтобы ещё раз напомнить жителям Крыма и Российской Федерации о том, что воссоединение полуострова с Россией — знаковое событие. Крым развивается, и мы всему миру показываем, что мы живем и радуемся жизни», — заявил представитель «Ночных волков» Владимир Добрянский.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие представители клубов из Москвы, Новороссийска, Звенигорода, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других городов.

В завершение пробега состоятся праздничный концерт и мотошоу.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что на полуострове заявили о введении режима повышенной готовности.