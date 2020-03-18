Въезд в Россию иностранцев через границу в Курганской и Тюменской областях ограничили до 1 мая

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В пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям прокомментировали введение ограничений въезда на территорию России иностранцев и лиц без гражданства, следующих из Казахстана.
Въезд в Россию иностранцев через границу в Курганской и Тюменской областях ограничили до 1 мая
  • Город Тюмень / © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, ограничения вызваны ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 и будут действовать как минимум до 1 мая.

«До 00:00 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу, установленные на территории Курганской и Тюменской областей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что исключение будет сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, международных организаций и членов их семей, представителей официальных делегаций, а также для иностранцев, постоянно проживающих на территории России и имеющих вид на жительство.

Также через границу будут пропускать водителей международного автомобильного сообщения.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Nation News дал рекомендации по путешествиям на фоне ситуации с коронавирусом.

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