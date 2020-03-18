В Удмуртии заявили о введении режима повышенной готовности

В Удмуртии 18 марта введут режим повышенной готовности в связи с мировой ситуацией по коронавирусу.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин», соответствующее распоряжение подпишет глава республики Александр Бречалов.

Председатель регионального правительства Ярослав Семёнов отметил, что с 18 марта в Удмуртии вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий с количеством людей свыше 500.

«В дальнейшем будем следить, как ситуация развивается, нужны ли дополнительные ограничения», — пояснил Семёнов.

Отмечается, что на всех предприятиях, где возможен массовый контакт людей, проводятся дезинфекционные мероприятия.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани запретили мероприятия с участием более 100 человек.