В Удмуртии заявили о введении режима повышенной готовности
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Как сообщает интернет-издание «Сусанин», соответствующее распоряжение подпишет глава республики Александр Бречалов.
Председатель регионального правительства Ярослав Семёнов отметил, что с 18 марта в Удмуртии вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий с количеством людей свыше 500.
«В дальнейшем будем следить, как ситуация развивается, нужны ли дополнительные ограничения», — пояснил Семёнов.
Отмечается, что на всех предприятиях, где возможен массовый контакт людей, проводятся дезинфекционные мероприятия.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани запретили мероприятия с участием более 100 человек.