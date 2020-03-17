Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 56

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 56.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 56
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В Москве подтверждено ещё три случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие прилетели из европейских стран. Все проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Ещё один пациент, прилетевший в Москву, был доставлен в больницу в Московской области. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба.

Отмечается, что один из пациентов прилетел тем же рейсом, что и ранее заболевший.

Устанавливается их круг контактов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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