Эксперт оценил необходимые меры поддержки российской туриндустрии

Короткая ссылка
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак назвал сумму, необходимую для поддержки российской туристической отрасли в связи с распространением коронавируса.
Эксперт оценил необходимые меры поддержки российской туриндустрии
  • Pixabay

В беседе с НСН он призвал делать прямые вливания в тревел-индустрию, чтобы спасти отрасль.

«На мой личный взгляд, поддержки в 100 млрд рублей до конца года явно недостаточно. Элементарными расчётами подтверждается, что если коронавирус продержится до осени, то убытки будут исчисляться сотнями миллиардов. Поэтому от 300 до 500 млрд — это абсолютно минимальные прямые денежные субсидии, которые нужно отдать в тревел-индустрию», — заявил Рыбак.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor прокомментировал влияние ситуации с коронавирусом на российскую туристическую отрасль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить