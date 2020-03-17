Эксперт оценил необходимые меры поддержки российской туриндустрии

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак назвал сумму, необходимую для поддержки российской туристической отрасли в связи с распространением коронавируса.

В беседе с НСН он призвал делать прямые вливания в тревел-индустрию, чтобы спасти отрасль.

«На мой личный взгляд, поддержки в 100 млрд рублей до конца года явно недостаточно. Элементарными расчётами подтверждается, что если коронавирус продержится до осени, то убытки будут исчисляться сотнями миллиардов. Поэтому от 300 до 500 млрд — это абсолютно минимальные прямые денежные субсидии, которые нужно отдать в тревел-индустрию», — заявил Рыбак.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor прокомментировал влияние ситуации с коронавирусом на российскую туристическую отрасль.