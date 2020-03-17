В Челябинске рассказали о подготовке к размещению больных коронавирусом

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В Минздраве Челябинской области заявили о подготовке инфекционного отделения Челябинской областной больницы №3 к размещению больных коронавирусной инфекцией.
В Челябинске рассказали о подготовке к размещению больных коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«Больные будут размещаться в ЧОКБ №3, если их число превысит возможности уже зарезервированных отделений. На данный момент заражённых коронавирусом на Южном Урале не зарегистрировано, в единственном карантинном центре наблюдаются семь граждан КНР без признаков болезни», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в случае появления больных их готовы принять в специально оборудованных помещениях детской горбольницы №8, а также взрослых ГКБ №8, 9 и 11.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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