В Челябинске рассказали о подготовке к размещению больных коронавирусом

В Минздраве Челябинской области заявили о подготовке инфекционного отделения Челябинской областной больницы №3 к размещению больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«Больные будут размещаться в ЧОКБ №3, если их число превысит возможности уже зарезервированных отделений. На данный момент заражённых коронавирусом на Южном Урале не зарегистрировано, в единственном карантинном центре наблюдаются семь граждан КНР без признаков болезни», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в случае появления больных их готовы принять в специально оборудованных помещениях детской горбольницы №8, а также взрослых ГКБ №8, 9 и 11.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.