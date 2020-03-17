Власти Подмосковья оценили экономическую ситуацию в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию в экономике региона в период пандемии.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, власти будут поддерживать предпринимателей и обещают сохранить для жителей все льготы.

«Бесплатный ли это проезд, льготные ли это лекарства, всё, что связано с платёжками ЖКХ, всё это останется без изменений. Все льготы мы сохраним в полном объёме. Более того, если кто-то окажется в сложной жизненной ситуации, мы обязательно придём на помощь и эту работу проведём», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость поддержки бизнеса. Воробьёв подчеркнул, что регион не должен допустить сокращения на предприятиях и обязан обеспечить занятость жителей.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили перспективы роста мировой экономики.