Власти Подмосковья оценили экономическую ситуацию в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию в экономике региона в период пандемии.
Власти Подмосковья оценили экономическую ситуацию в регионе
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, власти будут поддерживать предпринимателей и обещают сохранить для жителей все льготы.

«Бесплатный ли это проезд, льготные ли это лекарства, всё, что связано с платёжками ЖКХ, всё это останется без изменений. Все льготы мы сохраним в полном объёме. Более того, если кто-то окажется в сложной жизненной ситуации, мы обязательно придём на помощь и эту работу проведём», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость поддержки бизнеса. Воробьёв подчеркнул, что регион не должен допустить сокращения на предприятиях и обязан обеспечить занятость жителей. 

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили перспективы роста мировой экономики.

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