В Госдуме прокомментировали идею отмены парковочных льгот для автомобилей каршеринга

Замруководителя парламентской фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал инициативу по отмене парковочных льгот для арендных автомобилей.

По словам депутата, суть инициативы заключается в том, что машины каршеринга не смогут больше пользоваться специальными условиями на парковку и станут оплачивать её на общих основаниях.

«Машин каршеринга становится всё больше. Ими уже заставлены дворы и даже платные парковки. Обычным людям некуда поставить свой автомобиль. Из-за этого растёт социальная напряжённость», — пояснил Нилов в беседе с «Парламентской газетой».

Он добавил, что инициатива также предполагает введение запрета на парковку арендных автомобилей во дворах жилых домов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что число автомобилей каршеринга в Москве выросло до 31 тыс. в 2019 году.