В ЮУрГАУ и ЮУрГГПУ заявили о введении особого режима обучения

В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ) и Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) заявили о введении особого режима обучения и подготовке к отказу от очных занятий.

Как сообщает URA.RU, в ЮУрГАУ до 29 марта вводится режим свободного посещения для студентов.

«Студенты с симптомами ОРВИ и гриппа обучаются дистанционно по материалам, выложенным на информационно-образовательном портале, и по рекомендованной учебной литературе. После 29 марта они смогут отработать пропущенное и сдать проверочные работы», — пояснили в пресс-службе вуза.

В ЮУрГГПУ прорабатывают возможность перехода на дистанционное обучение.

«В этом случае образовательные программы будут реализованы в полном объёме. Сегодня так занимаются китайские студенты, уехавшие домой ещё на новогодние каникулы», — пояснили в вузе.

Ранее argumenti.ru сообщали, что Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет переходят на дистанционное обучение с 17 марта из-за ситуации с коронавирусом.