Названы лучшие курорты России для лечебного отдыха весной

Специалисты аналитического агентства «ТурСтат» провели исследование спроса на путёвки в санатории в марте и апреле 2020 года и составили рейтинг лучших курортов для лечебного отдыха в России весной.

Как передаёт «Вечерняя Москва», в тройке лидеров оказались Крым, Кисловодск и Сочи.

Отмечается, что спрос на путёвки в эти города весной 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возрос на 7%, 5% и 3% соответственно.

Также интерес у россиян вызывает санаторно-курортный отдых в Анапе, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Геленджике, Республике Башкортостан и Республике Алтай.

Ранее ФАН сообщало, что аналитики туристического портала «ТурСтат» составили рейтинг лучших российских курортов для отдыха ранней весной.