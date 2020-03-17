Названы лучшие курорты России для лечебного отдыха весной
- © Сергей Мальгавко
- РИА Новости
Как передаёт «Вечерняя Москва», в тройке лидеров оказались Крым, Кисловодск и Сочи.
Отмечается, что спрос на путёвки в эти города весной 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возрос на 7%, 5% и 3% соответственно.
Также интерес у россиян вызывает санаторно-курортный отдых в Анапе, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Геленджике, Республике Башкортостан и Республике Алтай.
Ранее ФАН сообщало, что аналитики туристического портала «ТурСтат» составили рейтинг лучших российских курортов для отдыха ранней весной.