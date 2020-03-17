Мероприятия зимнего сезона «Знание. ВДНХ» посетили более 13 тысяч человек

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Мероприятия четвёртого зимнего сезона образовательной программы «Знание. ВДНХ», который проходил на пяти площадках с 1 декабря по 8 марта, посетили более 13 тыс. человек.
Мероприятия зимнего сезона «Знание. ВДНХ» посетили более 13 тысяч человек
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину, всего в рамках программы состоялось 148 мероприятий, которые проходили в павильонах «Рабочий и колхозница», «Дом ремёсел», «Дом культуры», в центре славянской письменности «Слово» и центре «Космонавтика и авиация».

Для гостей были организованы лекции и мастер-классы, концерты, спектакли и литературные чтения.

«Своими знаниями со слушателями делились искусствоведы, лингвисты, культурологи, эксперты в области информационных технологий, режиссёры и хореографы», — отметила Наталья Сергунина.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ отпразднуют 55-летие со дня первого выхода человека в открытый космос.

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