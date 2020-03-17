Власти Петербурга рассказали о госпитализированных с коронавирусом
- РИА Новости
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«У нас было шесть заболевших жителей Петербурга и один житель Ленобласти. Вчера выписали двоих, итальянца и «контактную» женщину. Но за вчерашний день поступило ещё трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются восемь человек. Все в удовлетворительном состоянии», — цитирует РИА Новости Эргашева.
Ранее сообщалось, что, по последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
16 марта «Известия» сообщили, что в России зафиксировали рост на 16% количества вакансий с возможностью удалённой работы.