Власти Петербурга рассказали о госпитализированных с коронавирусом

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что с коронавирусом в городе были госпитализированы восемь человек.
Власти Петербурга рассказали о госпитализированных с коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«У нас было шесть заболевших жителей Петербурга и один житель Ленобласти. Вчера выписали двоих, итальянца и «контактную» женщину. Но за вчерашний день поступило ещё трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются восемь человек. Все в удовлетворительном состоянии», — цитирует РИА Новости Эргашева.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.

16 марта «Известия» сообщили, что в России зафиксировали рост на 16% количества вакансий с возможностью удалённой работы.

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