СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

Следователи организовали проверку в связи с обнаружением мёртвой 27-летней жительницы Москвы, у тела которой её годовалая дочка провела несколько дней. Об этом информирует РИА Новости.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка по факту смерти женщины», — заявила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, женщине недавно сделали операцию на сердце, её смерть, предположительно, не связана с криминалом.

По словам источника, тело женщины обнаружила её сестра, когда пришла её проведать. Также источник заявил, что муж женщины находился дома, но «три дня был в запое».

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.