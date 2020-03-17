СК возобновил дело по факту похищения лётчика Ярошенко

Следственный комитет России возобновил уголовное дело по факту похищения российского лётчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии.

«Возобновили это дело (о похищении. — RT). Снова провели допрос», — приводит ТАСС слова супруги россиянина Виктории Ярошенко.

По её словам, ранее производство по делу было приостановлено.

Летом 2018 года Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме в Коннектикуте, заявил, что надеется на помощь в освобождении со стороны российских властей и ООН.

Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии в ходе операции американских спецслужб. Его арест стал первым случаем, когда российского гражданина захватили на территории третьей страны и вывезли в США.

До этого Ярошенко никогда не был в Соединённых Штатах и не совершал преступлений где-либо ещё. Американский суд приговорил лётчика к 20-летнему тюремному заключению по делу о контрабанде наркотиков.