СевГУ перейдёт на дистанционное обучение с 17 марта

Севастопольский государственный университет переводит студентов на дистанционную форму обучения с 17 марта.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза, для некоторых специальностей будет сделано исключение.

«Некоторые направления подготовки согласно федеральным образовательным стандартам не могут быть реализованы посредством дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, поэтому обучающиеся этих направлений будут переведены на индивидуальные графики обучения», — отметила директор дирекции развития образовательных программ СевГУ Екатерина Сорокина.

Отмечается, что новый способ организации обучения будет действовать до особого распоряжения по рекомендации Министерства науки и высшего образования России.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в Крымском федеральном университете с 16 марта введут режим дистанционного обучения в связи с распространением коронавируса.