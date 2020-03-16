СевГУ перейдёт на дистанционное обучение с 17 марта
- РИА Новости
Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза, для некоторых специальностей будет сделано исключение.
«Некоторые направления подготовки согласно федеральным образовательным стандартам не могут быть реализованы посредством дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, поэтому обучающиеся этих направлений будут переведены на индивидуальные графики обучения», — отметила директор дирекции развития образовательных программ СевГУ Екатерина Сорокина.
Отмечается, что новый способ организации обучения будет действовать до особого распоряжения по рекомендации Министерства науки и высшего образования России.
Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в Крымском федеральном университете с 16 марта введут режим дистанционного обучения в связи с распространением коронавируса.