Эксперт оценил правительственные меры по борьбе с коронавирусом

Политолог Марат Баширов прокомментировал комплекс мер, которые вводит российское правительство в связи с распространением коронавируса.

«Комплекс мер правительства по борьбе с распространением коронавируса неизбежно затронет три направления — медицинское, торгово-экономическое и информационное. Причём все они одинаково важны. Отдельная программа работы с населением по разъяснению происходящего и предотвращению паники, ведется уже сегодня», — отметил Баширов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, он заявил о необходимой поддержке малого и среднего бизнеса, который может сильнее всего пострадать от форс-мажора, а также предприятий электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения и транспорта.

Специалист также подчеркнул, необходимость поддержки борьбы с вирусом в регионах, не разделяя их при этом на «заболевшие» и «благополучные».

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.