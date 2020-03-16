Источник: неизвестные сообщили о минировании четырёх самолётов в России

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В России неизвестные сообщили о якобы минировании четырёх пассажирских самолётов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: неизвестные сообщили о минировании четырёх самолётов в России
  • РИА Новости

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании рейсов Москва — Пермь, Москва — Тюмень, Москва — Уфа».

Источник заявил, что все самолёты не меняют маршруты и следуют в пункты назначения.

По словам источника, позже поступило сообщение о якобы минировании самолёта, летевшего из Новосибирска в Шереметьево.

«Он не меняет курс и должен приземлиться в Шереметьево в 18:27 мск», — заявил источник.

14 марта неизвестные также сообщили о минировании ряда самолётов.

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