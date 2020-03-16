В Сочи запретили проведение массовых мероприятий

В Сочи до 1 мая 2020 года ввели режим повышенной готовности и полный запрет на проведение мероприятий численностью более тысячи человек в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные и культурные мероприятия, а также мероприятия с участием студентов.

Жители Сочи, которые прибыли из стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией (из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других), должны соблюдать домашний карантин в течение двух недель.

Кроме того, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Сочи создан оперативный штаб, в который вошли представители Минздрава, МЧС и Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в связи с распространением коронавируса отменили массовые мероприятия.