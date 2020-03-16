В Сочи запретили проведение массовых мероприятий

Короткая ссылка
В Сочи до 1 мая 2020 года ввели режим повышенной готовности и полный запрет на проведение мероприятий численностью более тысячи человек в связи с угрозой распространения коронавируса.
В Сочи запретили проведение массовых мероприятий
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные и культурные мероприятия, а также мероприятия с участием студентов.

Жители Сочи, которые прибыли из стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией (из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других), должны соблюдать домашний карантин в течение двух недель.

Кроме того, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Сочи создан оперативный штаб, в который вошли представители Минздрава, МЧС и Роспотребнадзора. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в связи с распространением коронавируса отменили массовые мероприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить