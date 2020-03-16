В Сочи запретили проведение массовых мероприятий
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- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные и культурные мероприятия, а также мероприятия с участием студентов.
Жители Сочи, которые прибыли из стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией (из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других), должны соблюдать домашний карантин в течение двух недель.
Кроме того, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Сочи создан оперативный штаб, в который вошли представители Минздрава, МЧС и Роспотребнадзора.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в связи с распространением коронавируса отменили массовые мероприятия.