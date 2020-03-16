В Крыму прокомментировали рост бронирования на курортах на 10—15%

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил об увеличении бронирования на полуострове на 10—15%.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Бронировки идут вплоть до октября, логистические возможности расширены как никогда. Но ситуацию мы мониторим ежедневно, с отельерами и туроператорами на прямой горячей линии», — заявил министр.

Он также добавил, что в ведомстве с осторожным оптимизмом настроены к предстоящему курортному сезону.

По его словам, на данный момент в регионе без ограничений работают отели, музеи, туристические объекты, рестораны и бары, спортивная и медицинская инфраструктура, добавил Волченко.

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