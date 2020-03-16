Эксперт дал рекомендации по путешествиям на фоне ситуации с коронавирусом

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов дал рекомендации по путешествиям на фоне ситуации с коронавирусом.

«Сейчас открывается железнодорожное сообщение с Крымом. Грузия уже закрыта для нас, Азербайджан пока открыт, но на подходе. Будем отдыхать внутри страны», — заявил он в беседе с Nation News.

К интересным направлениям эксперт также отнёс Сочи, Карелию, Дагестан, Южную Осетию.

По его мнению, после закрытия границ безопасность для отдыха внутри страны будет максимальная.

«Сейчас всё зависит от того, как сработает реклама и СМИ. Другое дело, что операторы не уделяли этим направлениям должного внимания. В целом я думаю, что мы справимся», — сказал Голов.

Ранее гендиректор ООО «Больше солнца» Дарья Евтеева в беседе с ФАН рассказала о влиянии коронавируса на российский турбизнес.