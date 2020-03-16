В Крыму заявили о планах по запуску экспресс-поезда Севастополь — Евпатория

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В преддверии майских праздников в Крыму будет запущен экспресс-маршрут Севастополь — Симферополь — Евпатория.
В Крыму заявили о планах по запуску экспресс-поезда Севастополь — Евпатория
  • © Юрий Лашов
  • РИА Новости

«С апреля между городами на Крымском полуострове начнут курсировать два комфортабельных электропоезда, которые свяжут город-курорт Евпаторию и Севастополь беспересадочным сообщением. Маршрут Севастополь — Евпатория станет восьмым по счету в расписании ЮППК и повысит транспортную доступность аэропорта в Симферополе», — цитирует РИА Новости Крым пресс-службу Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Отмечается, что поезда ежедневно будут выполнять три рейса в обоих направлениях с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках.

При этом время в пути из Севастополя в Симферополь сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя – на 27 минут, а путь до конечной станции составит два часа 40 минут.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в 2019 году в развитие железнодорожной инфраструктуры Удмуртии инвестировали более 3 млрд рублей.

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