Томские вузы ТУСУР и ТГПУ заявили о переводе студентов на дистанционное обучение в связи с рекомендацией Минобрнауки России из-за пандемии коронавируса.

В ТУСУР подчеркнули, что перевод на дистанционную форму обучения будет осуществлён в ближайшие дни. Кроме того, в университетских корпусах проведут санитарно-противоэпидемические мероприятия.

По словам проректора по учебной работе университета Павла Сенченко, электронная образовательная среда университета позволит организовать образовательный процесс.

«ТУСУР располагает базой электронных курсов, охватывающей большой объём образовательных программ университета. Также отработан образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий для проведения лабораторных работ и практических занятий с использованием виртуальных макетов», — заявил проректор ТУСУР в беседе с порталом vtomske.ru.

Как отметили в Томском государственном педагогическом университете, 16 марта вуз уже перевёл студентов на дистанционное обучение, карантин будет действовать до 30 марта.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.