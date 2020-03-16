В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилены меры безопасности

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В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилены меры безопасности.
В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилены меры безопасности
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру».

Для дезинфекции помещений и обработки различных поверхностей дополнительно закуплен антисептик. Сформированы отдельные бригады.

Также усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания.

В терминалах внутренних и международных авиалиний круглосуточно работают сотрудники Роспотребнадзора на транспорте.

Как рассказали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар, проводится дистанционная термометрия пассажиров на бортах воздушных судов, прибывающих из-за рубежа.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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