В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилены меры безопасности

В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилены меры безопасности.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Для дезинфекции помещений и обработки различных поверхностей дополнительно закуплен антисептик. Сформированы отдельные бригады.

Также усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания.

В терминалах внутренних и международных авиалиний круглосуточно работают сотрудники Роспотребнадзора на транспорте.

Как рассказали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар, проводится дистанционная термометрия пассажиров на бортах воздушных судов, прибывающих из-за рубежа.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.