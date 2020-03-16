В Хабаровске полицейский спас провалившегося под лёд мужчину

В Хабаровске сотрудник полиции спас пенсионера, который провалился под лёд на реке Амур.

«Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков управления на транспорте МВД России по ДФО майор полиции Владимир Зубков спас жителя города Хабаровска, тонувшего в реке Амур», — цитирует Newinform официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сообщается, что во время утренней пробежки полицейский услышал крики о помощи — в 100 м от берега пожилой мужчина провалился под лёд и не мог выбраться.

Зубков добрался до полыньи, бросил мужчине верёвку, вытащил его из воды, а затем отвёз пострадавшего к себе домой.

По информации УТМВД РФ по ДФО, мужчина провалился в полынью, когда двигался через замёрзший Амур в сторону своей дачи.

Ранее Nation News сообщал, что в Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей.