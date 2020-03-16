В Хабаровске полицейский спас провалившегося под лёд мужчину
- РИА Новости
«Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков управления на транспорте МВД России по ДФО майор полиции Владимир Зубков спас жителя города Хабаровска, тонувшего в реке Амур», — цитирует Newinform официального представителя МВД России Ирину Волк.
Сообщается, что во время утренней пробежки полицейский услышал крики о помощи — в 100 м от берега пожилой мужчина провалился под лёд и не мог выбраться.
Зубков добрался до полыньи, бросил мужчине верёвку, вытащил его из воды, а затем отвёз пострадавшего к себе домой.
По информации УТМВД РФ по ДФО, мужчина провалился в полынью, когда двигался через замёрзший Амур в сторону своей дачи.
Ранее Nation News сообщал, что в Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей.