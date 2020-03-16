Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

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Специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА») назвали российские регионы с наибольшей просрочкой по потребительским займам.
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, первое место среди российских регионов по максимальной сумме просроченного кредита на одного должника в 2019 году заняла Тюменская область, где средний размер неплатежа по займу составил 200 тыс. рублей. 

На втором и третьем местах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург с просрочками в 189 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно.

В пятёрку худших также вошли Челябинская, Нижегородская и Самарская области.

Лучшая ситуация со средним значением дефолтной задолженности зафиксирована в Севастополе, Чечне, Республике Тыва, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

По мнению специалистов, это связано со слабой развитостью кредитования в этих регионах. 

В декабре президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН рассказал, что в целом портфель долгов россиян оценивается примерно в 17 трлн рублей.

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