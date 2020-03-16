В ОНФ прокомментировали идею поправок в КоАП

Рабочая группа Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поправкам в «водительскую» часть КоАП предложила меры, которые позволят снизить число ошибочно оштрафованных дорожными камерами автомобилистов.

Как сообщает газета «Известия», ОНФ предлагает, в частности, создать официальную аттестованную методику для изучения материалов с камер.

Отмечается, что документ призван определить, какие данные с камер и в каком объёме необходимы для бесспорного доказательства нарушения.

По оценке рабочей группы, пользоваться методикой будут сотрудники ГИБДД или другие должностные лица, которые формируют сообщения о нарушениях, а также водители при обжаловании штрафов.

Также предлагается разработать чёткие технические требования к комплексам фотовидеофиксации.

Уточняется, что новая система позволит эффективнее выявлять возможные ошибки измерений либо видеоаналитики, а также фальсификацию материалов.

Как отметил глава рабочей группы ОНФ Пётр Шкуматов, речь идёт о десятках тысяч незаконно наказанных автомобилистов ежегодно.

Ранее генеральный директор Академии водительского мастерства автоспортсмен Александр Каминский в беседе с НСН прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей.