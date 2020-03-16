Эксперт рассказала об IT-безопасности при работе из дома

Директор по IT-безопасности компании-разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу привела несколько советов по интернет-безопасности при работе из дома.

По её словам, работодатель должен обеспечить сотруднику поддержку, необходимую для безопасной работы из дома.

«Напомните об основных правилах использования личных домашних устройств — даже если речь идёт о принтере. Применяйте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно — это дополнительный уровень защиты для учётных записей», — приводит РИА Новости её слова.

Кроме того, при удалённой работе сотруднику следует предоставлять ограниченные права доступа только к тем сервисам, которые им необходимы для выполнения определённых задач.

«Не стоит предоставлять сотрудникам доступ ко всей корпоративной сети», — заявила Балу.

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