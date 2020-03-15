В Москве рассказали о ходе благоустройства Северного речного вокзала

В Москве продолжается благоустройство территории, прилегающей к Северному речному вокзалу. Работы должны быть завершены в срок — к 1 сентября.

Об этом сообщает «Российская газета».

Ход проведения работ проконтролировал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Общая площадь благоустройства составляет 49 га, нам предстоит переложить инженерные коммуникации, реконструировать причал, построить ряд новых инженерных объектов, выполнить работы по обустройству дорожно-тропиночной сети и озеленению», — заявил он.

Как отметил Бирюков, все работы по инженерным сетям планируется закончить к середине апреля. Один из ключевых объектов — причал Северного речного вокзала — должен быть готов к началу навигации.

«Обновление причала — один из основных этапов обновления Северного речного вокзала, ведь именно его видят первым сотни туристов, которые ежегодно приезжают водным транспортом посмотреть достопримечательности столицы», — заявил заммэра.

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