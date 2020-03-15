Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль

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Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
  • Reuters

В беседе с Newinform он подтвердил, что весной традиционно растут продажи автомобилей на вторичном рынке, однако в 2020 году ситуация может быть несколько иной.

По его словам, сейчас можно «здорово прогадать» из-за ситуации с курсом рубля.

«С моей точки зрения, надо чуть-чуть подождать», — считает Моржаретто.

Он также отметил, что на данный момент есть множество способов реализации подержанных машин.

«Продавать можно самым разным образом: через дилеров, через агрегаторы, друзьям и знакомым, в конце концов», — пояснил эксперт.

Ранее, как сообщали «Известия», производители автомобилей прокомментировали вероятность повышения цен из-за ослабления рубля.

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