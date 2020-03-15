В Ростовской области обнаружили тела трёх человек

В Ростовской области в городе Морозовске обнаружили тела трёх человек, в том числе 14-летней девочки, с огнестрельными ранениями.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

«По данным следствия, ночью 15 марта в доме, расположенном в Морозовске Ростовской области, обнаружены тела 38-летней женщины, её 14-летней дочери и 41-летнего сожителя с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

По предварительным данным, сожитель погибшей на почве ревности убил женщину и её дочь, после чего покончил с собой.

Ранее Newinform со ссылкой на СУ СК России по Иркутской области сообщил, что следователи раскрыли убийство четырёхлетней девочки, произошедшее в 2004 году.