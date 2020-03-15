Во Владивостоке проводят проверку по факту смертельного ДТП

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Во Владивостоке проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погиб один человек.
Во Владивостоке проводят проверку по факту смертельного ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

В ночь на 15 марта 35-летний водитель Honda Insight не справился с управлением и врезался в леерное ограждение на улице Маковского. Он скончался на месте аварии.

Установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения. Также отсутствовал полис обязательного страхования на транспортное средство.

В январе «ПолитЭксперт» сообщал, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Карачаево-Черкесии.

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