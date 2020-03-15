Во Владивостоке проводят проверку по факту смертельного ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.
В ночь на 15 марта 35-летний водитель Honda Insight не справился с управлением и врезался в леерное ограждение на улице Маковского. Он скончался на месте аварии.
Установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения. Также отсутствовал полис обязательного страхования на транспортное средство.
В январе «ПолитЭксперт» сообщал, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Карачаево-Черкесии.