В Иркутской области раскрыли убийство четырёхлетней девочки в 2004 году

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В Иркутской области раскрыли убийство четырёхлетней девочки, которое было совершено в 2004 году.
В Иркутской области раскрыли убийство четырёхлетней девочки в 2004 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по региону.

Ребёнок пропал с турбазы в Слюдянском районе. Расследование возобновили через 16 лет. Удалось установить местонахождение ключевых свидетелей, после допроса которых определена причастность местного жителя к исчезновению девочки.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ноябре 2019 года портал Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.

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