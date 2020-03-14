«Аэрофлот» сообщил о штатной посадке самолёта Будапешт — Москва
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.
Она отметила, что на борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования.
По её словам, командир самолёта принял решение снизиться и продолжить полёт в аэропорт назначения.
«Посадка прошла штатно», — заявила Спивакова.
Ранее источник сообщил, что воздушное судно, летевшее из Будапешта в Москву, снизилось из-за срабатывания датчика неисправности системы кондиционирования.