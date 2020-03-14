«Аэрофлот» сообщил о штатной посадке самолёта Будапешт — Москва

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Будапешта в Москву, на борту которого сработал датчик неисправности системы кондиционирования, совершил в штатном режиме посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

Она отметила, что на борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

По её словам, командир самолёта принял решение снизиться и продолжить полёт в аэропорт назначения.

«Посадка прошла штатно», — заявила Спивакова.

Ранее источник сообщил, что воздушное судно, летевшее из Будапешта в Москву, снизилось из-за срабатывания датчика неисправности системы кондиционирования.