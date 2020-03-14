Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

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Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
  • РИА Новости

«Простудное состояние — одно дело, а другое дело, когда (наступает. — RT) вирусно-бактериальная пневмония, — это принципиально другая вещь. И вот здесь очень важно подчеркнуть, что только антибиотиками помочь такому больному проблематично», — сказал он.

По его словам, для лечения вируса должна обязательно применяться комбинированная терапия, которая обязательно включает в себя средства, стимулирующие иммунитет.

Он отметил, что обычно назначаются цефалоспорины четвёртого поколения в комбинации с линкомицином.

«Мы понимаем, что резко пострадает иммунитет, мы понимаем высокую уязвимость человека к той инфекции, которая у него начинает колонизироваться в дыхательных путях. К сожалению, мы чёткой такой линии не имеем. Но то, что реально может помогать таким больным в такой ситуации, — это иммуноглобулины... заместительная терапия», — сказал он.

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.

Также Чучалин рассказал о четырёх этапах заражения COVID-19.

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