Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.

Как передаёт РИА Новости, закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей — до 19,6 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, до 21,19 трлн рублей, а в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

Отмечается, что в целом расходы на реализацию мер из послания Федеральному собранию за три года составят около 4,57 трлн рублей, из которых новые — около 2 трлн.

Также Совет федерации одобрил закон о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России на 2020—2022 годы, который предусматривает рост расходов на выплату материнского капитала.

Ранее Совфед утвердил решения 85 российских регионов об одобрении поправок к Конституции.