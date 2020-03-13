В ОНК рассказали о двух гражданах Индии в московском СИЗО

В московском СИЗО №5 содержатся два гражданина Индии, которых арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков. Их посетил специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин.

Одного из них задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в июле 2019 года, другого — в ноябре.

Ашишу Бхадурья, 21 год, до ареста работал специалистом по PR в дипломатическом представительстве Чехии в Индии. В июле 2019 года он летел в Чехию. При пересадке в Москве был задержан в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В московском СИЗО он сидит уже семь месяцев.

«Мне сказали, что в моём багаже нашли наркотик, предъявили обвинение по ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств. — RT)», — рассказал он членам ОНК.

Как отмечается, русский язык он выучил в СИЗО, общаясь с сокамерниками.

Вину в инкриминируемом преступлении Бхадурья не признаёт. Откуда взялись запрещённые вещества в багаже, не знает. Жалоб на условия содержания у него нет.

Его адвокат Никита Таранищенко пояснил RT, что в багаже Бхадурьи нашли 0,5 г гашиша.

«В соответствии с российским законодательством это считается незначительным количеством… Этого даже для обвинения в хранении наркотика недостаточно, но моему подзащитному вменяют контрабанду», — сказал адвокат.

Он считает это обвинение несостоятельным.

Ещё один гражданин Индии — его сосед по камере Никхил Растоги — русским владеет хуже.

Общаться с ним помогает Бхадурья. В присутствии членов ОНК представители администрации СИЗО передали арестанту англо-русский словарь.

«Летел из Индии в Амстердам в ноябре, в Шереметьеве нашли наркотик», — рассказал RT 25-летний студент.

В Нидерланды он направлялся в составе сборной команды лучших студентов Индии для участия в занятиях по программе МВА.

Как и в случае с Бхадурьей, наркотик (0,6 г марихуаны) обнаружили у него в багаже при пересадке в Шереметьеве. Вину в контрабанде студент не признаёт.

«Его багаж находился в транзитной зоне, и Растоги не имел к нему доступа», — заявил адвокат Кирилл Бельский.

Количество обнаруженного вещества, контрабанду которого инкриминируют его подзащитному, Бельский назвал ничтожным.

«Для бытового понимания: это меньше, чем половина сигареты, — такое деяние не может представлять общественной опасности», — пояснил адвокат.

Уголовные дела граждан Индии расследуют сотрудники линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево.

Пресс-служба Управления МВД на транспорте Центрального федерального округа на запрос RT о правовых основаниях обвинений, предъявленных Бхадурье и Растоги, комментарий предоставить отказалась, сославшись на тайну следствия.