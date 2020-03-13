В ОНК рассказали о двух гражданах Индии в московском СИЗО
- РИА Новости
Одного из них задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в июле 2019 года, другого — в ноябре.
Ашишу Бхадурья, 21 год, до ареста работал специалистом по PR в дипломатическом представительстве Чехии в Индии. В июле 2019 года он летел в Чехию. При пересадке в Москве был задержан в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В московском СИЗО он сидит уже семь месяцев.
«Мне сказали, что в моём багаже нашли наркотик, предъявили обвинение по ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств. — RT)», — рассказал он членам ОНК.
Как отмечается, русский язык он выучил в СИЗО, общаясь с сокамерниками.
Вину в инкриминируемом преступлении Бхадурья не признаёт. Откуда взялись запрещённые вещества в багаже, не знает. Жалоб на условия содержания у него нет.
Его адвокат Никита Таранищенко пояснил RT, что в багаже Бхадурьи нашли 0,5 г гашиша.
«В соответствии с российским законодательством это считается незначительным количеством… Этого даже для обвинения в хранении наркотика недостаточно, но моему подзащитному вменяют контрабанду», — сказал адвокат.
Он считает это обвинение несостоятельным.
Ещё один гражданин Индии — его сосед по камере Никхил Растоги — русским владеет хуже.
Общаться с ним помогает Бхадурья. В присутствии членов ОНК представители администрации СИЗО передали арестанту англо-русский словарь.
«Летел из Индии в Амстердам в ноябре, в Шереметьеве нашли наркотик», — рассказал RT 25-летний студент.
В Нидерланды он направлялся в составе сборной команды лучших студентов Индии для участия в занятиях по программе МВА.
Как и в случае с Бхадурьей, наркотик (0,6 г марихуаны) обнаружили у него в багаже при пересадке в Шереметьеве. Вину в контрабанде студент не признаёт.
«Его багаж находился в транзитной зоне, и Растоги не имел к нему доступа», — заявил адвокат Кирилл Бельский.
Количество обнаруженного вещества, контрабанду которого инкриминируют его подзащитному, Бельский назвал ничтожным.
«Для бытового понимания: это меньше, чем половина сигареты, — такое деяние не может представлять общественной опасности», — пояснил адвокат.
Уголовные дела граждан Индии расследуют сотрудники линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево.
Пресс-служба Управления МВД на транспорте Центрального федерального округа на запрос RT о правовых основаниях обвинений, предъявленных Бхадурье и Растоги, комментарий предоставить отказалась, сославшись на тайну следствия.