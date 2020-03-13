Эксперт оценил возможность роста цен на импортные товары в России

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Ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский оценил возможность роста цен на импортные товары в России.
Эксперт оценил возможность роста цен на импортные товары в России
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что это неизбежно, в том числе из-за возникшего ажиотажа. Вместе с тем, если отложенного спроса, к примеру, на бытовую технику нет, то тратить деньги на неё в настоящее время не стоит.

«Техника — вещь неликвидная. Нужно хорошо подумать, нужен ли вам второй телевизор или холодильник», — сказал эксперт.

По его мнению, автомобили в ближайшее время будут только дорожать, так что если потребность в новой машине есть, то можно приобрести её сейчас, но не на последние деньги.

Если же потребности нет, то покупать автомобиль преждевременно. Как считает Путиловский, это плохое вложение.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен в России на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь.

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