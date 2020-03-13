Активистка рассказала о ситуации с захоронением останков героя войны в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщило Независимое телевидение Севастополя.
Активистка Марина Рикмэн прокомментировала ситуацию в разговоре с RT.
«Местные власти решили, что достаточно поднять несколько тротуарных плиток у мраморной плиты, прокопать шурф и туда шкатулку с останками сунуть! Мы просим уже много лет — поднимите вы саму плиту, сделайте всё по-человечески!», — заявляет Рикмэн.
Активистка полагает, что власти не хотят этого делать, чтобы не показывать, что «под плитой пусто».
«Всё, что мы с поисковиками смогли найти, сложили в шкатулку, чтобы сохранить. А теперь нам отказывают в достойном захоронении останков героя!» — добавила Рикмэн.
Отмечается, что погребение останков Александра Терлецкого в могильном шурфе состоится 25 марта.