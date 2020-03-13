Активистка рассказала о ситуации с захоронением останков героя войны в Крыму

Короткая ссылка
Госкомитет по охране культурного наследия Республики Крым рекомендовал дозахоронить в существующую могилу часть останков командира Форосской погранзаставы, комиссара Балаклавского партизанского отряда Александра Терлецкого «с наименьшим нанесением ущерба плиточному покрытию».
Активистка рассказала о ситуации с захоронением останков героя войны в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщило Независимое телевидение Севастополя.

Активистка Марина Рикмэн прокомментировала ситуацию в разговоре с RT.

«Местные власти решили, что достаточно поднять несколько тротуарных плиток у мраморной плиты, прокопать шурф и туда шкатулку с останками сунуть! Мы просим уже много лет — поднимите вы саму плиту, сделайте всё по-человечески!», — заявляет Рикмэн.

Активистка полагает, что власти не хотят этого делать, чтобы не показывать, что «под плитой пусто».

«Всё, что мы с поисковиками смогли найти, сложили в шкатулку, чтобы сохранить. А теперь нам отказывают в достойном захоронении останков героя!» — добавила Рикмэн.

Отмечается, что погребение останков Александра Терлецкого в могильном шурфе состоится 25 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить