Активистка рассказала о ситуации с захоронением останков героя войны в Крыму

Госкомитет по охране культурного наследия Республики Крым рекомендовал дозахоронить в существующую могилу часть останков командира Форосской погранзаставы, комиссара Балаклавского партизанского отряда Александра Терлецкого «с наименьшим нанесением ущерба плиточному покрытию».

Об этом сообщило Независимое телевидение Севастополя.

Активистка Марина Рикмэн прокомментировала ситуацию в разговоре с RT.

«Местные власти решили, что достаточно поднять несколько тротуарных плиток у мраморной плиты, прокопать шурф и туда шкатулку с останками сунуть! Мы просим уже много лет — поднимите вы саму плиту, сделайте всё по-человечески!», — заявляет Рикмэн.

Активистка полагает, что власти не хотят этого делать, чтобы не показывать, что «под плитой пусто».

«Всё, что мы с поисковиками смогли найти, сложили в шкатулку, чтобы сохранить. А теперь нам отказывают в достойном захоронении останков героя!» — добавила Рикмэн.

Отмечается, что погребение останков Александра Терлецкого в могильном шурфе состоится 25 марта.