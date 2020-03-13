В Севастополе восстановили мемориал герою Великой Отечественной войны

В Севастополе восстановили мемориальную табличку герою Великой Отечественной войны капитан-лейтенанту Михаилу Харченко.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«Для воссоздания таблички были использованы шрифт и краска, которые были на оригинальной плите», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что надпись на доме №2 по улице Харченко была восстановлена управляющей компанией Нахимовского района по обращению родственников героя и поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В годы войны Харченко командовал легендарным бронепоездом «Железняков», именуемым немцами «зелёным призраком», который в период с 1941 года по 1942 произвёл более 140 выходов, истребив полторы тысячи солдат и офицеров противника.