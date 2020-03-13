В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге около 02:00 13 марта закрыли дамбу по причине угрозы наводнения.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было остановлено.

«Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме. Дирекция КЗС призывает водителей соблюдать скоростной режим и учитывать боковой ветер западного направления», — отметили в организации.

20 января, как сообщал портал kp.ru, в петербургском комплексе защитных сооружений заявили о частичном закрытии дамбы в связи с усилением ветра и повышением уровня воды.