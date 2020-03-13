Канатная дорога в Москве временно закрыта из-за сильного ветра

Канатная дорога на Воробьёвых горах в Москве временно закрыта из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

«Движение канатной дороги на Воробьёвых горах временно приостановлено в связи с усилением ветра в столице», — приводит Агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Уточняется, что работа канатной дороги разрешена при порывах ветра до 15 м/с. На данный момент в столице наблюдается его усиление до 16—18 м/с.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщило об ухудшении погоды в Татарстане в пятницу, 13 марта. Согласно прогнозу, днём и вечером ожидается юго-западный ветер с порывами до 18—23 м/с. Сильный ветер (до 20 м/с) сохранится и в ночь на 14 марта.