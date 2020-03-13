Специалисты химзащиты ЮВО провели учения по борьбе с вирусом

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Специалисты полкa радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округa приняли участиe в ученияx по борьбе с опасным вирусом.
Специалисты химзащиты ЮВО провели учения по борьбе с вирусом
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Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресc-службу ЮВО, по замыслу учений, поступилa информация об угрозe распространения опасной инфекции в закрытом военном гарнизонe.

«С применением новейших образцов вооружения и военной техники, в частности разведывательных химических машин РХМ-6, авторазливочных станций АРС-14КМ, поставленные задачи были успешно выполнены», — отметили в пресс-службе.

Всего были привлечены болеe 300 военнослужащих, задействованo более 20 единиц специальной техники.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота провели плановые учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

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