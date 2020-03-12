В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

На территории региона создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.