В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.
В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
  • © Christophe Gateau/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

На территории региона создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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