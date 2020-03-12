Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на интернет-торговлю в России

Эксперт Торгово-промышленной палаты России, ментор по интернет-торговле и маркетингу Илья Тимошин оценил влияние ситуации с коронавирусом на интернет-торговлю в стране.

«Я пока не замечал, чтобы как-то увеличилось число онлайн-покупок в России», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его мнению, динамика роста не связана с коронавирусом, просто интернет-торговля удобна.

«Поэтому и увеличивается число пользователей, заказов. Но несущественно. Сейчас просто у людей появилось доверие к интернет-торговле», — пояснил он.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.