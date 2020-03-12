В Крыму обезвредили более десяти авиабомб времён Великой Отечественной войны

Пиротехники МЧС Республики Крым обезвредили более десяти авиабомб времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Керчи и Ленинском районе.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что все взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что взрывотехники обезвредили пять авиабомб времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Керчи и Ленинском районе.