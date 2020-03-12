Государственный совет Крыма одобрил поправки к Конституции

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Государственный совет Крыма поддержал предложенные поправки к Конституции.
Государственный совет Крыма одобрил поправки к Конституции
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании парламента республики.

«С принятием этого закона и после утверждения его положений на всенародном голосовании мы получим фактически новую Конституцию и новую политическую систему. Если хотите — новую Россию. Очень важно для нас, крымчан, что эта новая Россия формируется с нашим непосредственным участием, учитывает наше мнение, нашу политическую волю и наш выбор. Крым впервые полноценно участвует в этом вопросе», — заявил спикер парламента Владимир Константинов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, отметил социальную значимость поправок в Конституцию.

Отмечается, что за поправки проголосовали 67 депутатов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что депутаты Московской областной думы большинством голосов поддержали внесение поправок в Конституцию России.

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