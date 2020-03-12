В Ставропольском крае отменили все международные фестивали из-за угрозы распространения коронавируса

В Ставропольском крае отменили все международные и межрегиональные фестивали и другие крупные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

Участникам, зарубежным гостям и организаторам событий из других регионов направят уведомления об отсрочке на год.

«Конечно, по-человечески жаль. Но рисковать здоровьем и благополучием людей нельзя», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.