В Ставропольском крае отменили все международные фестивали из-за угрозы распространения коронавируса
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Об этом сообщает Newstracker.ru.
Участникам, зарубежным гостям и организаторам событий из других регионов направят уведомления об отсрочке на год.
«Конечно, по-человечески жаль. Но рисковать здоровьем и благополучием людей нельзя», — заявил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.