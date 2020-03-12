Проект изменений в госпрограмму развития СКФО внесут в правительство до 16 марта

Проект изменений в государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа внесут в правительство России до 16 марта, заявил полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

«Проект предусматривает приведение параметров госпрограммы в соответствие с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Ставропольского края.

По его словам, также завершается процесс формирования правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Как отметил Чайка, все принятые на федеральном уровне решения потребуют серьёзной включённости всех региональных властей.