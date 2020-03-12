Проект изменений в госпрограмму развития СКФО внесут в правительство до 16 марта
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- РИА Новости
«Проект предусматривает приведение параметров госпрограммы в соответствие с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Ставропольского края.
По его словам, также завершается процесс формирования правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Как отметил Чайка, все принятые на федеральном уровне решения потребуют серьёзной включённости всех региональных властей.