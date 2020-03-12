В Петербурге завели дело по факту продажи фейковых аккаунтов от каршеринга

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту продажи десятков фейковых аккаунтов от каршеринга.

Как сообщает kp.ru, подозреваемый был задержан при попытке покинуть страну.

«По версии следствия, с июня по октябрь 2019 года подозреваемый зарегистрировал на подставных лиц десятки учётных записей для доступа к сервисам проката автомобилей. Для этого он применял специальные компьютерные программы», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что персональные данные, по которым были зарегистрированы аккаунты, принадлежали гражданам из разных регионов страны, которые ранее обращались в микрозаймовые организации.

Во время обыска у подозреваемого обнаружены два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, и телефон с мессенджером, содержащим переписки, представляющие интерес для следствия.

В настоящее время полицейские проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщал сайт «Москва 24», число автомобилей каршеринга в Москве в 2019 году выросло почти в два раза.