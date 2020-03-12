В Челябинске заявили об отмене массовых мероприятий

В Челябинске в связи с распространением коронавируса отменили массовые мероприятия.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства области.

«Отменены все крупные мероприятия, в том числе связанные с воссоединением Крыма с Россией», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в Челябинском областном клиническом противотуберкулёзном диспансере на карантине продолжают находиться восемь граждан КНР.

Случаев заражения коронавирусом на территории области не выявлено.

Ранее, как сообщали «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал вероятность введения запрета на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.